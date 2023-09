Germania, il ministro della Difesa: “Le Forze armate tedesche aumenteranno il loro impegno nel mondo”

Secondo il ministro della Difesa, in questo contesto la Germania deve guardare oltre l’Europa. Il Paese “continuerà e, se possibile, rafforzerà il proprio impegno in altri luoghi del mondo”. Per l’esponente del Partito socialdemocatico tedesco (Spd), ciò necessario perché la Germania, in quanto potenza commerciale, “dipende dalla sicurezza delle rotte marittime, delle catene di approvvigionamento internazionali e dalla libertà dei mari”. Come ricorda “Handelsblatt”, nel 2024, la marina tedesca invierà una fregata e un nave ausiliaria nell’Indo-Pacifico per partecipare al monitoraggio delle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord.

Per Pistorius, la visita che il leader nordcoreano Kim Yong Un ha effettuato recentemente in Russia, accompagnato dal presidente di questo Paese Vladimir Putin, dimostra quanto tale coinvolgimento sia importante. Il ministro della Difesa tedesco ha infine affermato che, nel prossimo anno, l’aeronautica della Germania (Luftwaffe) prenderà parte alle esercitazioni aeree “Pitch Black” in Australia.