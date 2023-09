Alluvione, Libia: due C-130 dell’Aeronautica Militare a sostegno del popolo colpito

Cosi il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha immediatamente disposto, già nella giornata di ieri, allo Stato Maggiore della Difesa e al COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze) di fornire immediatamente tutto l’aiuto possibile delle Forze Armate italiane alla Libia e al suo popolo.

Sono partiti dall’aeroporto militare di Pisa i due C 130 J dell’Aeronautica Militare per tre viaggi che hanno ospitato il trasporto di personale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, esperti di rischio acquatico con relative attrezzature di supporto e materiale logistico di prima necessità.

Partita anche la Nave “San Giorgio” della Marina Militare italiana che ha raggiunto l’area di Derna in 24 ore per assicurare le funzioni logistiche, di Comando e Controllo, oltre che di supporto sanitario, al previsto dispositivo nazionale di schieramento a sostegno delle popolazioni delle aree alluvionate.

Inoltre, è stata impiegata la Nave “San Marco” della Marina Militare per il trasporto del restante personale della Protezione Civile, della Croce Rossa italiana e di tutto il materiale necessario di sostegno della Difesa. Tra questi ci sono anche due elicotteri per le eventuali attività di ricerca e recupero.

