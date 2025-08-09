Genova: auto della Guardia di Finanza travolge anziano, è grave

L’impatto in pieno centro

Grave incidente ieri mattina nel cuore di Genova, in via XX Settembre, una delle arterie principali della città. Un’auto della Guardia di Finanza avrebbe investito un uomo di 78 anni mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. L’impatto è avvenuto nella parte bassa della via, in un tratto particolarmente trafficato.

I soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Bianca genovese e l’automedica del 118. L’uomo, trovato in condizioni gravissime, è stato intubato sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono critiche.

Indagini in corso

I rilievi dell’incidente sono affidati alla sezione infortunistica della polizia locale, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. In base alle prime ricostruzioni, l’anziano stava attraversando fuori dalle strisce, ma resta da chiarire la velocità e le condizioni in cui viaggiava il mezzo della Guardia di Finanza al momento dell’impatto.

