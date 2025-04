Funerali di Papa Francesco, Generale Luongo ringrazia i Carabinieri: ‘Avete onorato l’Italia con spirito di servizio e compostezza’

“Carissimi Carabinieri, mi sento di scriverVi da Carabiniere che ha vissuto le Vostre stesse esperienze sulla strada e che oggi con orgoglio rappresenta tutti Voi! In occasione delle solenni esequie del Santo Padre, avete ancora una volta dato prova di altissimo senso del dovere, dedizione assoluta e profondo spirito di servizio verso la Nazione e verso i numerosi capi di Stato e di Governo intervenuti”.

Lo scrive il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, in una lettera ai militari dell’Arma. “Con compostezza, professionalità e sensibilità, avete garantito sicurezza, ordine e rispetto in un evento che ha toccato il cuore del mondo intero, dimostrando come l’Arma sappia farsi presidio di valori universali – prosegue Luongo -. Il vostro agire silenzioso, la vostra presenza vigile e la vostra umanità discreta hanno reso onore non solo all’Arma, ma a tutta l’Italia. In Voi si è riflessa quella fierezza e quella disciplina che da sempre contraddistinguono il Carabiniere”.

“”Non chi comincia ma quel che persevera”, ammoniva il grande Leonardo da Vinci. In questi giorni di intenso e delicato servizio avete incarnato alla perfezione questo spirito: senza mai cedere alla fatica, al disagio o all’emozione, avete perseverato nella missione affidatavi, testimoniando con l’esempio il vero significato del servire – scrive ancora il comandante generale -. Come scriveva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”. Voi, con il vostro comportamento irreprensibile, avete dato ai posteri un esempio luminoso di cosa significhi onorare l’uniforme che indossiamo. A nome mio personale e dell’intera Arma dei Carabinieri, Vi esprimo il più sentito ringraziamento e il più vivo plauso. Siate fieri di quanto avete fatto, così come l’Arma è fiera di Voi. Viva l’Arma dei Carabinieri! Viva l’Italia!”.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI