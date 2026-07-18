Tragedia a Bologna, muore a 45 anni precipitando nel vuoto il militare Francesco Scupola

Specchia, nel basso Salento, è in lutto per la scomparsa di Francesco Scupola, militare del Genio Ferrovieri di 45 anni, originario del comune salentino e molto conosciuto nella comunità. L’uomo è morto nella mattinata di martedì a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, dove viveva e prestava servizio presso la caserma di Castel Maggiore.

La notizia ha profondamente colpito il paese d’origine, dove Francesco era conosciuto e stimato. In tanti lo ricordano per il suo carattere e per il legame con le sue radici salentine.

La tragedia all’alba a San Pietro in Casale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il militare si sarebbe calato dal tetto del palazzo in cui abitava utilizzando una corda legata alla vita, con l’intenzione di raggiungere la finestra dell’appartamento al terzo piano dove vive la sua ex compagna.

Durante la discesa, però, qualcosa sarebbe andato storto: la corda si sarebbe spezzata, provocando la caduta nel vuoto. L’impatto è stato fatale.

All’arrivo dei soccorritori del 118 e dei carabinieri, per Francesco Scupola non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio della comunità di Specchia

A ricordare il militare è stata la sindaca di Specchia, Anna Laura Remigi, attraverso un messaggio pubblicato sui social.

«Francesco ha vissuto il proprio impegno al servizio delle istituzioni con dedizione e senso del dovere», ha scritto la prima cittadina, sottolineando come la notizia della sua improvvisa scomparsa abbia «profondamente colpito e addolorato l’intera comunità».

La sindaca ha voluto rivolgere un pensiero anche alla famiglia militare del Genio Ferrovieri, composta dai colleghi e dai superiori con cui Francesco aveva condiviso anni di servizio.

«Certi che anche la sua famiglia militare ne conserverà un ricordo vivo e riconoscente», ha aggiunto Remigi.

Il ricordo di un militare al servizio delle istituzioni

Francesco Scupola aveva dedicato parte della sua vita alla carriera militare, operando nel Genio Ferrovieri, reparto dell’Esercito impegnato nel settore delle infrastrutture ferroviarie e nel supporto operativo.

La sua scomparsa lascia un vuoto tra i colleghi e nella comunità di Specchia, che si è stretta attorno ai familiari e a tutte le persone che gli erano vicine.

«Ciao Francesco. Che la terra ti sia lieve», è stato il saluto finale della sindaca, a nome di un’intera comunità che oggi ne ricorda la figura e l’impegno.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!