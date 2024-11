Forze Armate: Sei Bandiere di Guerra Insignite dell’Ordine Militare d’Italia

Un Riconoscimento di Prestigio

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sei prestigiose Bandiere di Guerra delle Forze Armate italiane hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, segnando un momento significativo nella storia militare nazionale. Questo importante riconoscimento sottolinea il valore e il merito delle unità militari selezionate, rappresentanti tutte le componenti delle Forze Armate.

L’Esercito Italiano in Prima Linea

Due storici reggimenti dell’Esercito Italiano hanno ricevuto questa prestigiosa onorificenza: il 152° reggimento fanteria “Sassari”, erede di una gloriosa tradizione militare sarda, e l’8° reggimento artiglieria terrestre “Pasubio”, unità che ha scritto pagine fondamentali della storia militare italiana dal Risorgimento ai giorni nostri.

La Marina Militare: Doppio Riconoscimento

Per la Marina Militare, il 2024 segna un momento particolarmente significativo con due onorificenze: una alla Bandiera di Guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, simbolo dell’intera forza armata, e l’altra alla Bandiera di Combattimento della Nave Marceglia, confermando l’eccellenza della flotta italiana nel Mediterraneo e oltre.

Aeronautica e Carabinieri: Eccellenza e Dedizione

L’Aeronautica Militare viene onorata attraverso la Bandiera di Guerra del 14° Stormo, mentre l’Arma dei Carabinieri ha ricevuto il riconoscimento per la Bandiera di Guerra dell’8° reggimento CC “Lazio”, completando un quadro che abbraccia tutte le componenti delle Forze Armate italiane.

L’8° Reggimento Artiglieria “Pasubio”: 164 Anni di Storia e Valore al Servizio dell’Italia

Oggi puntiamo i riflettori sul ‘Pasubio’, tra le sei Bandiere di Guerra insignite nel 2024: dal suo eroismo in Russia ai moderni PzH 2000, racconta come si possa essere custodi della tradizione e pionieri dell’innovazione. Dalle sue origini nel 1860, durante il processo di unificazione nazionale, fino ai giorni nostri, il reggimento ha partecipato a tutti i momenti fondamentali della storia italiana. Decorato con una Medaglia d’Oro e una d’Argento al Valor Militare per il suo eroismo sul fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale, il “Pasubio” continua oggi a distinguersi nelle missioni internazionali, dall’Afghanistan al Kosovo, dal Libano alla Bulgaria, rappresentando un esempio di come la tradizione militare italiana si sia saputa adattare alle sfide contemporanee.

Dall’Unità d’Italia a Oggi: le Radici Storiche del “Pasubio”

L’8° Reggimento Artiglieria “Pasubio” rappresenta uno dei pilastri storici delle Forze Armate italiane, con una storia gloriosa che affonda le radici nel processo di unificazione nazionale. Costituito a Firenze il 1° luglio 1860, all’indomani dell’ordinamento emanato il 17 giugno dello stesso anno, il reggimento ha attraversato oltre un secolo e mezzo di storia italiana. La sua nascita vide la confluenza di diverse anime dell’artiglieria pre-unitaria: sette batterie da battaglia cedute dal 2° Reggimento Artiglieria da Campagna, una batteria toscana e tre emiliane, simboleggiando perfettamente il processo di unificazione nazionale in corso.

L’Eroismo sul Fronte Russo

Particolarmente significativo fu il contributo del “Pasubio” durante la Seconda Guerra Mondiale, specialmente sul fronte russo, dove gli artiglieri del reggimento scrissero pagine di straordinario eroismo. La loro condotta gli valse una Medaglia d’Oro e una d’Argento al Valor Militare, riconoscimenti che testimoniano il coraggio e la dedizione dimostrati nelle più difficili circostanze belliche.

Dal Dopoguerra alle Missioni Internazionali

Dopo la ricostituzione nel dopoguerra, l’8° Reggimento ha continuato a distinguersi, partecipando a numerose missioni internazionali di pace, dall’Afghanistan al Kosovo, dal Libano alla Bulgaria. Il reggimento ha inoltre svolto un ruolo determinante in operazioni sul territorio nazionale, come “Strade Sicure” e nel supporto durante l’emergenza COVID-19, dimostrando la propria versatilità e l’importanza del proprio ruolo anche in tempo di pace.

Il Presente e le Nuove Sfide

Oggi, con base a Persano (SA) e alle dipendenze della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, il reggimento continua a rappresentare un’eccellenza dell’Esercito Italiano. Dotato dei moderni semoventi PzH 2000, l’unità è costantemente impegnata in molteplici teatri operativi. La sua storia, coronata da numerose onorificenze e riconoscimenti, tra cui diverse cittadinanze onorarie, testimonia il profondo legame con il territorio e la costante dedizione al servizio della nazione.

Eredità e Futuro

L’8° Reggimento Artiglieria “Pasubio” rappresenta non solo un’unità militare di primaria importanza, ma anche un simbolo vivente della storia militare italiana. Nel corso degli anni, il reggimento ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento, evolvendo costantemente la propria struttura e i propri mezzi per rispondere alle mutevoli esigenze operative, continuando a onorare le proprie tradizioni mentre si prepara ad affrontare le sfide del futuro.

