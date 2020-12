FORZE ARMATE, ARESTA (M5S): DISCONTINUITA’ CON PASSATO, SERVONO ASSUNZIONI E RIFORMA STRUMENTO MILITARE

“In un’era di spending review è stata partorita la legge 244 del 2012 che mirava ad incrementare le risorse destinate al funzionamento dello strumento militare, riducendone il personale. Un provvedimento che ha inciso profondamente sull’organizzazione delle Forze armate con l’obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute. Ma adesso dobbiamo dare un segnale di discontuinità e rivedere tale provvedimento. Serve una riforma che punti invece ad aumentare le assunzioni militari e civili nel comparto”. Lo dichiara in una nota Giovanni Luca Aresta, deputato del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Difesa.

“Oltre alle parole, noi del MoVimento 5 Stelle facciamo fatti. Nel Decreto Agosto siamo riusciti a far passare una norma per l’assunzione di dipendenti civili all’Arsenale di Taranto, così abbiamo adesso depositato un emendamento, a mia firma, alla Legge Bilancio per nuove assunzioni di unità di personale anche per altri arsenali e centri tecnici militari presenti sul territorio nazionale. Vogliamo proseguire su questa linea di rafforzamento del personale civile e militare. E in tal senso la riforma della legge 244 è un passaggio obbligatorio”, conclude la nota.