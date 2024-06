Follia per un parcheggio: guardia giurata spara e uccide un uomo, grave il figlio

Una lite per il parcheggio delle auto davanti alla propria abitazione è sfociata in una tragedia questa mattina a Veroli, in località Castelmassimo, al confine con Frosinone. Alessandro Dell’Uomo, una guardia giurata di 40 anni appena rientrata dal turno di notte, ha aperto il fuoco contro i vicini di casa, uccidendo Silvio Scaccia, 75 anni, e ferendo gravemente il figlio Mariano, avvocato civilista di 47 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, Dell’Uomo avrebbe trovato il passaggio per rientrare nella sua abitazione ostruito dalle auto dei parenti. Accecato dalla rabbia, si sarebbe recato presso l’abitazione dei vicini, con i quali sembrerebbe esserci anche un rapporto di parentela, e dopo una animata discussione avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco.

L’episodio si è verificato poco prima delle 7 di questa mattina. Dopo la sparatoria, Dell’Uomo avrebbe manifestato propositi suicidi, ma è stato prontamente rintracciato da alcuni amici. Successivamente, ha contattato il suo avvocato di fiducia, Tony Ceccarelli, e si è consegnato ai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Il pubblico ministero Vittorio Misiti segue il caso e al momento Dell’Uomo si trova in stato di fermo presso il comando carabinieri di Frosinone. Stando ai primi riscontri, i litigi per vicende legate alla servitù di passaggio e ai confini andavano avanti da tempo e c’era anche un contenzioso tra le famiglie coinvolte.

La comunità di Veroli è sotto shock per questo tragico evento che ha scosso la tranquillità della piccola località al confine con Frosinone. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica escalation di violenza.

