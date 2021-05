Folgore: 80° anniversario del lancio su Cefalonia

Venerdì 30 aprile 2021, nella caserma Vannucci di Livorno il 187° reggimento paracadutisti “Folgore” ha voluto ricordare il lancio di guerra su Cefalonia del 30 aprile 1941.



Nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore i paracadutisti del 187° hanno reso onore alla propria Bandiera di Guerra e successivamente hanno commemorato i caduti con la deposizione di una corona. Un breve momento di ricordo e riflessione a 80 anni da questo importante evento storico.



Il 30 aprile 1941, i paracadutisti del II Battaglione, al comando del Magg. Zanninovich si lanciarono sulla Zona Lancio “Krameta”, a pochi chilometri dalla capitale Argostoli.

In memoria di quel primo lancio di guerra, il 30 aprile è la data in cui ogni anno i paracadutisti del 187° reggimento “Folgore”, sotto cui è inquadrato il 2° Battaglione “Tarquinia”, ricordano il valore e le gesta dei loro predecessori.



A termine della commemorazione il Comandante di reggimento, Colonnello Mauro Zandonadi, ha espresso l’augurio di potersi ritrovare il prossimo anno in una situazione sanitaria diversa che permetta di commemorare la ricorrenza con l’enfasi che merita.