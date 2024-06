Fincantieri si arma per il futuro: 400 milioni per conquistare il mercato subacqueo mentre cerca nuovo timoniere

Questo aumento di capitale, in concomitanza con il rinnovo dei vertici, segna un momento decisivo per Fincantieri. La scelta del nuovo presidente sarà determinante per guidare l’azienda attraverso questa fase di espansione e per consolidare la sua posizione di leader europeo nella cantieristica navale, con un focus crescente sul settore della difesa.

