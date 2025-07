“Fieri nel sacrificio, saldi nei valori”: il Generale Masiello tra i militari della Brigata Aosta

I Reparti della Brigata “Aosta”, presidio operativo dell’Esercito in Sicilia, sono stati al centro della visita istituzionale del, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello che ha raggiunto la Città dello Stretto per incontrare il personale e approfondire le attività addestrative e operative in corso.​

​

Accompagnato dal Comandante della “Aosta”, Generale di Brigata Pasquale Spanò, il Capo di SME ha visitato il Comando Brigata e, successivamente, le caserme “Crisafulli Zuccarello” e “Ainis”, sedi del 5° reggimento fanteria “Aosta”, del 24° reggimento artiglieria “Peloritani” e del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”.​

​

Durante i briefing con i Comandanti dei Reparti, è stato illustrato il processo di ammodernamento in atto, con l’introduzione di nuove piattaforme tecnologiche e moderni sistemi di comando e controllo, a conferma dell’impegno della Forza Armata verso l’innovazione e la prontezza operativa.​

​

Nel corso della visita, il Generale di Corpo d’Armata Masiello ha incontrato il personale militare, rivolgendo parole di apprezzamento per la professionalità e la dedizione dimostrate e sottolineando: ”La Brigata “Aosta” è un fiore all’occhiello dell’Esercito. Il senso di identità che deriva dalla storia e dalle tradizioni delle sue unità, unitamente alla sua vocazione operativa proiettata all’innovazione, ne fanno un modello di aderenza agli assi principali di sviluppo della Forza Armata, racchiusi nella visione del Capo di SM dell’Esercito. In un tempo in cui tutto sembra incerto, l’Esercito deve essere pronto ad affrontare ogni sfida: tecnologica, organizzativa e culturale. So di poter contare su tutti voi. Sono certo che “la Veia”, come sempre nel passato, sarà pronta se il Paese chiama, in qualsiasi evenienza. Ce lo ricorda il motto di uno dei suoi reggimenti, “Sotto l’impeto d’Aosta sparve il nemico”, che trae origine dalla poesia “Piemonte” di Giosuè Carducci: il cuore e l’anima della Brigata, come per tutto l’Esercito, resta il suo soldato, saldo nei valori, fiero nel sacrificio, leale nella disciplina”.​

​​​

Particolare attenzione è stata riservata all’iniziativa “Un caffè con il Capo”, momento di ascolto e confronto con giovani Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Volontari.​

​

La visita ha incluso anche il Centro Addestramento e Sviluppo Virtuale (CASV) e l’asilo nido del comprensorio militare, a testimonianza dell’attenzione verso il benessere del personale e delle famiglie.​

​

Infine, il Capo di SME ha incontrato le autorità locali, tra cui il Prefetto di Messina, Dott.ssa Cosima Di Stani, e il Sindaco, Dott. Federico Basile, riaffermando la sinergia tra Esercito e Istituzioni del territorio.​

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI