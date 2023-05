FESI Arma dei Carabinieri: importi per ogni grado e ruolo e quando sarà pagato

Come indicato nell’apposito decreto ministeriale il FESI 2022 spetta al personale impiegato nell’Arma dei Carabinieri dal grado di Carabiniere a quello di Capitano, purché per il servizio prestato nel 2022 abbia riportato un’ultima valutazione almeno di “nella media”. Giugno sarà il mese del pagamento del FESI, Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali per i Carabinieri in servizio. Il Comando ha inoltre sottolineato che successivamente, e il prima possibile, avverrà l’erogazione del FESI al personale posto in congedo ed agli eredi.

Capitano 1.496 Tenente 1.479 Sottotenente 1.437 Luogotenente Carica speciale 1.479 Luogotenente 1.469 Maresciallo maggiore con 8 anni nel grado 1.453 Maresciallo maggiore 1.437 Maresciallo capo 1.396 Maresciallo ordinario 1.373 Maresciallo 1.347 Brigadiere capo qualifica speciale 1.373 Brigadiere capo con 4 anni nel grado 1.366 Brigadiere capo 1.359 Brigadiere 1.334 Vice brigadiere 1.307 Appuntato Scelto Qualifica speciale 1.334 Appuntato scelto con 5 anni nel grado 1.322 Appuntato scelto 1.296 Appuntato 1.285 Carabiniere scelto 1.273 Carabiniere 1.262

INCARICO DI COMANDANTE

Al personale con incarico di comandante, non interinale dei seguenti reparti dell’ organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:

a) reparto territoriale, compagnia: euro 226,56;

b) ufficio comando, nucleo comando, squadra comando di nucleo investigativo, squadra comando di nucleo radiomobile, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo, nucleo operativo e radiomobile di comando provinciale, gruppo reparto territoriale, compagnia, nonché nucleo operativo`del Comando Roma Piazza Venezia e nucleo natanti di Venezia: euro 143,23.

Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti è attribuito il compenso mensile lordo di euro 143.23:

a) ufficio nucleo comando di reggimento o battaglione delle organizzazioni, mobile addestrativa;

b) nucleo comando di Gruppo forestale.

Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti, oltre ai compensi previsti dal decreto, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:

a) tenenza e stazione dell’organizzazione territoriale, Comando Roma-Piazza Venezia, nucleo scalo Roma-Termini: euro 37,08;

b) stazione forestale e stazione parco: euro 41,67

Al personale che ha retto il comando interinale di tenenza e stazione dell’organizzazione territoriale, Comando Roma Piazza Venezia, nucleo scalo Roma Termini, oltre ai compensi di cui al decreto, è attribuito per ciascuna giornata nel citato incarico, un compenso lordo di euro 4,00.

Personale in servizio nei reparti con maggiorazioni

Al personale in servizio alla sala operativa del Comando generale e alle centrali operative di comando provinciale, di gruppo, di reparto, territoriale e di compagnia dell’organizzazione territoriale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 209,90.

Al personale in servizio al Gruppo di intervento speciale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 176,56.

Al personale in servizio presso gli Squadroni Carabinieri Eliportati Cacciatori, oltre ai compensi d cui al comma 10, è attribuito il compenso aggiuntivo mensile lordo di euro 30,00.

Al personale addetto alla rete di monitoraggio e di valutazione del pericolo neve e valanghe “meteomont” è attribuito, per ciascun servizio di monitoraggio e valutazione, il compenso giornaliero lordo di euro 3,00.

