FALENA I, la guerra simulata dei reparti d’élite: il 185° RRAO affina missioni speciali tra intelligence e attacchi cinetici

Due settimane di addestramento ad alta intensità

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione “FALENA I”, attività che ha visto il 185° reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi “Folgore” (RRAO), reparto delle Forze Speciali dell’Esercito, esercitare una Special Operations Task Unit (SOTU) nella pianificazione e nella condotta di operazioni speciali in uno scenario di guerra a partiti contrapposti.

L’attività si è sviluppata nell’arco di due settimane e ha interessato un’ampia porzione del territorio nazionale, coinvolgendo le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. Un quadro operativo esteso, costruito per mettere alla prova capacità di comando, coordinamento e intervento in un contesto ad alta complessità.

Obiettivo: raccolta informativa e operazioni cinetiche

L’addestramento, di tipo Livex, ha avuto come obiettivo l’esecuzione di diverse missioni di raccolta informativa e di operazioni cinetiche. Un’impostazione che conferma la centralità, nelle esercitazioni moderne, della capacità di integrare intelligence operativa e azione sul terreno.

Nel complesso scenario predisposto per FALENA I sono stati impiegati due Distaccamenti Operativi, chiamati a condurre ricognizioni speciali finalizzate alla raccolta di informazioni all’interno del dispositivo avversario. A questo si è aggiunta la capacità di procedere all’ingaggio di sistemi di difesa controaerea nemici tramite la guida simulata del fuoco indiretto di missili a lungo raggio.

Il dispositivo messo in campo

Oltre al personale del 185° RRAO, l’esercitazione ha coinvolto elementi del 33° reggimento electronic warfare, del 4° reggimento artiglieria controaerea “Peschiera”, del reggimento genio ferrovieri e del 7° reggimento “Vega”.

Proprio il 7° reggimento “Vega” ha messo a disposizione gli elicotteri A-129 e NH-90, assetti che hanno contribuito a rendere più articolato e realistico il quadro addestrativo. La partecipazione di reparti convenzionali e specialistici evidenzia un dato sempre più decisivo: nelle operazioni complesse, la differenza la fa la capacità di integrazione tra specialità diverse.

Forze Speciali e reparti convenzionali: l’interazione al centro

Uno degli aspetti più rilevanti emersi da FALENA I è proprio il rafforzamento dell’interazione tra Forze Speciali e reparti convenzionali e specialistici dell’Esercito. L’attività, definita altamente proficua dal punto di vista addestrativo, ha consentito di incrementare ulteriormente questo livello di cooperazione, oggi essenziale in ogni scenario operativo evoluto.

Non si tratta soltanto di addestrare singole unità d’élite, ma di verificare sul campo la tenuta di un sistema più ampio, nel quale ricognizione, guerra elettronica, supporto aereo, difesa controaerea e capacità specialistiche devono muoversi in modo coerente e sincronizzato.

La visita del comandante COMFOSE

Nel corso dell’esercitazione si è svolta anche la visita del Generale di Brigata Carmine Vizzuso, Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE). Una presenza che sottolinea il rilievo attribuito all’attività addestrativa e al percorso di crescita operativa delle unità coinvolte.

La conclusione di FALENA I consegna quindi un’indicazione chiara: il 185° RRAO continua ad affinare la propria capacità di operare in scenari complessi, mentre l’Esercito spinge sull’integrazione tra reparti d’élite, unità convenzionali e componenti specialistiche, vero banco di prova della prontezza operativa contemporanea.