Fabrizio Spagnoli, trovato morto il poliziotto di 32 anni scomparso da una settimana

E’ stato trovato morto verso mezzogiornoa, nelle campagne di Collecorvino, il poliziotto scomparso. Di Fabrizio Spagnoli, 32 anni, si erano perse le tracce da una settimana. Il posto di soccorso avanzato diretto dai vigili del fuoco a Campotino di Collecorvino ha esplorato ogni area e ogni struttura in cui l’uomo poteva aver trovato rifugio ed essere poi rimasto bloccato. Lo stavano cercando ormai da sabato scorso quandi i i familiari, non vedendolo tornare a casa, hanno segnalato l’allontanamento ai carabinieri di Montesilvano.

Il corpo di Fabrizio Spagnoli, papà di due bambini, è stato trovato in un piccolo bosco a Campotino di Collecorvino, in una zona impervia, dove qualche giorno fa aveva lasciato la sua autovettura, una Bmw nera.

Proprio a Montesilvano il vice ispettore di polizia era tornato per un breve periodo di vacanza e sarebbe già dovuto rientrare in servizio nella questura di Nuoro, in cui lavorava. L’unica traccia era stata l’autovettura, trovata appunto a Campotino, nei pressi di una struttura utilizzata per i ricevimenti dove l’agente cinque anni fa si era sposato. E poco lontano, in una zona impervia, vicino a un albero è stato trovato, poco dopo le 12, il corpo senza vita del giovane papà.

