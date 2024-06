Evade cinque volte dai domiciliari, la arrestano e la rimettono in custodia cautelare a casa

E’ accusata di stalking nei confronti di un’assistente sociale del Comune. Per la quinta volta ha evaso i domiciliari ma le è stata riapplicata la stessa misura cautelare.

Una donna di Menfi, evasa per cinque volte dagli arresti domiciliari, dopo il nuovo arresto è stata posta ancora in detenzione a casa. La 40enne, la prima volta, era stata arrestata per l’accusa di stalking ai danni di un’assistente sociale del Comune ritenuta responsabile di una serie di provvedimenti, a lei sfavorevoli, adottati dal tribunale per i minorenni di Palermo che le ha sospeso la responsabilità genitoriale e il divieto di visita ai figli.

L’imputata, in particolare, negli uffici del Comune di Menfi, avrebbe urlato contro l’assistente sociale e pronunciato frasi minacciose. La donna avrebbe poi violato cinque volte gli arresti domiciliari, l’ultima volta poche ore fa ma nei suoi confronti è scattata la stessa misura cautelare.

(Fonte Agi)