Estensione Golden power, soddisfazione del CoPaSiR

Il Copasir “prende atto con soddisfazione della significativa estensione del ‘Golden power'” prevista dal Dl imprese. In una nota diffusa a seguito di un ciclo di audizioni di approfondimento, il Comitato parlamentare per la sicurezza, “circa il meccanismo con il quale vengono attivati i poteri speciali del Governo, ritiene che l’ampliamento degli obblighi di notifica previsto dal decreto possa risultare insufficiente ai fini di un efficace controllo sulle acquisizioni straniere nei confronti delle imprese operanti in settori strategici nazionali”.

E per questo “suggerisce di valutare, sia pure per un periodo transitorio, legato al contrasto degli effetti negativi del Covid-19, l’introduzione di un regime ‘autorizzatorio’, che comporti una piu’ cogente vigilanza su tali operazioni ed eviti quindi forme di pressione o interesse indebito su quella che e’, e dovrebbe rimanere, la ‘filiera italiana’.

Il Comitato presieduto da Raffaele Volpi (Lega) precisa che “tale regime non deve significare, tuttavia, una ingerenza nella gestione imprenditoriale, e comunque la presenza dello Stato non dovrebbe condizionare l’attivita’ d’impresa, che e’ opportuno continui ad essere ispirata ad un criterio di libero mercato, senza limitazioni o impedimenti di altra natura”.