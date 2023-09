E’ morto Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino della mafia.

Nato e cresciuto nell’ombra di Cosa Nostra, Messina Denaro ha sempre rappresentato il lato oscuro dell’Italia, una figura emblematica del potere della mafia e della sua resistenza alle leggi e alla giustizia. La sua astuzia nel sottrarsi alle grinfie della legge ha fatto di lui un’icona, tanto che la sua esistenza era diventata quasi mitologica.

Le condizioni di Messina Denaro erano peggiorate nei giorni scorsi. Il 61enne era affetto da un tumore al colon. Già da qualche giorno non riusciva ad alimentarsi in maniera autonoma: lo scorso 12 settembre erano state sospese le cure e mantenuta solo la terapie per il dolore.

Proprio alla malattia il boss aveva attribuito la sua cattura: «Mi avete preso perché sono malato, non mi pentirò mai» erano state alcune delle prime frasi pronunciate agli inquirenti. Al capezzale la nipote e legale Lorenza Guttadauria e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta recentemente e incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila nello scorso mese di aprile.

Una Fuga Lunga Tre Decenni

La sua capacità di sfuggire alle forze dell’ordine per quasi trent’anni è stata fonte di frustrazione per le autorità. La sua cattura davanti alla clinica “La Maddalena” a Palermo, ha segnato la fine di una lunga caccia e ha dato un’onda di speranza a un paese che anelava giustizia.

La morte di Denaro potrebbe certamente cambiare le dinamiche di Cosa Nostra. La sua assenza potrebbe creare un vuoto di potere, provocando una lotta interna per la supremazia o offrendo alle autorità l’opportunità di colpire mentre l’organizzazione è vulnerabile.

Verso un Futuro senza Mafia?

Nonostante la morte di un colosso del crimine come Denaro, la battaglia contro la Cosa Nostra e altre organizzazioni mafiose in Italia è lungi dall’essere finita. La speranza è che la fine dell’era Denaro possa rappresentare non solo la caduta di un padrino ma l’inizio di una rinascita per un’Italia libera dalla minaccia mafiosa.

