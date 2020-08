De Matteis (Questore di Torino): “Troppi violenti tra i migranti. I miei agenti sempre più a rischio”

Un agosto rovente non solo per il clima quello che attende le nostre Forze dell’Ordine, tanto dallo spingere il Questore di Torino il Dott. Giuseppe De Matteis a dichiarare “Troppi violenti tra i migranti. I miei agenti sempre più a rischio”.

La vicinanza delle Presidenti Dott.sse Antonella Cortese e Francesca Beneduce -rispettivamente dell’Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica e dell’Osservatorio Nazionale per i diritti e la Salute dei Militari e delle Forze dell’Ordine, che dichiarano:

“Non possiamo derogare sulla sicurezza interna del Paese, messa a serio rischio da balordi che nulla hanno a che fare con chi arriva nel nostro Paese per contribuire alla sua crescita. Inaccettabile che i nostri operatori della sicurezza, da tutori della legalità vengano additati nell’esercizio delle loro funzioni come carnefici non appena contrastano i violenti di qualunque colore abbiano la pelle, che religione professino o di che orientamento sessuale siano. Le regole e la cultura di un Paese vanno rispettate da chi vi nasce e da chi decide di andarci. Esigiamo rispetto per chi con onore veste la divisa” concludono le Presidenti Cortese e Beneduce.