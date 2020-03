De Luca schiera l'Esercito in Campania - INFODIFESA

Pugno duro del governatore campano che fin ora ha scelto la linea della fermezza. La Campania sarà la prima regione in Italia a schierare l’Esercito per prevenire e reprimere forme di assembramento.

Lo ha dichiarato lo stesso governatore in un suo post su Facebook in cui ha affermato di aver sentito il Presidente Conte, il Ministro della Difesa e quello degli Interni. Una scelta importante che potrebbe essere condivisa anche in altre regioni. Purtroppo sono molte le denunce che si continuano a registrare e le Forze di polizia, sole, non potrebbero bastare per far fronte a una emergenza paragonata, da molti, a uno stato di guerra.

Aspettiamo di sapere da quali unità sarà costituita questa prima task force impegnata in un servizio delicatissimo… Propedeutico solo alla legge marziale.