Crosetto incontra il premier etiope Abiy: accordo per l’esposizione del velivolo Weber A. VII Ethiopia 1

A seguito di questa dichiarazione verrà infatti consegnato il velivolo A VII “Ethiopia 1” Tsehai, esemplare unico utilizzato dall’Aeronautica imperiale etiope agli inizi degli anni Trenta per voli di collegamento e addestramento. Esposto fino al 1941 nelle sale del nascente Museo dell’Aeronautica, all’epoca temporaneamente ubicato a Caserta, il velivolo è stato poi trasferito al Museo storico dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, dove è rimasto custodito fino ad oggi. L’aereo, con il supporto tecnico-logistico dell’Aeronautica militare, verrà successivamente trasportato in Etiopia per essere esposto presso un’apposita area museale del paese africano.

Oggi è un giorno di grande orgoglio per gli etiopi poiché celebriamo la consegna ufficiale del velivolo “Tsehay” da parte del governo italiano, ha scritto su X il primo ministro etiope. “Estendo la mia immensa gratitudine al primo ministro Giorgia Meloni per il suo sostegno nell’ultimo anno nel facilitarne il ritorno. ‘Tsehay’ (che significa ‘sole’ in tigrino, come la terza figlia dell’allora imperatore Haile Selassiè) è il primo aereo costruito in Etiopia nel 1935, grazie alla collaborazione dell’ingegnere tedesco e pilota dell’imperatore, Herr Ludwig Weber, e di etiopi”, afferma Ahmed.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI