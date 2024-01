Il SIC in Parlamento per un confronto sulla Sicurezza e sul degrado urbano

Nel pomeriggio di ieri, presso la sala “Tatarella” della Camera dei Deputati, si è svolto il primo convegno promosso dal SIC con la preziosa collaborazione del Senatore Marco Scurria.

Il tema dei lavori è stato “Territorio e sociale, degrado e criminalità, sicurezza e tutela”.

Nutrita la partecipazione da parte di esponenti del mondo politico, di rappresentanze delle Imprese, delle Associazioni e di imprenditori e professionisti operanti nei diversi settori dell’economia nazionale.

Il Senatore Scurria ha aperto i lavori evidenziando l’importanza dell’operato delle Forze di Polizia nel mantenimento dell’ordine e della Sicurezza pubblica, dichiarandosi disponibile alla promozione del confronto tra le Istituzioni, finalizzato al miglioramento delle condizioni lavorative delle Donne e gli Uomini in divisa.

Il Segretario Generale del SIC, Luigi Pettineo, ha evidenziato l’impareggiabile impegno delle Forze dell’Ordine che, tuttavia, non è al momento sufficiente a migliorare il sistema Sicurezza, che richiede invece un immediato intervento in termini di incremento degli organici, considerata la forte crescita dei fenomeni delinquenziali.

A seguire gli apprezzati interventi dei Dirigenti nazionale SIC: Francesco LUCIANI, Presidente, Carla PINNA, Segretario Responsabile della Tutela Legale, Maurizio TESTONI, Segretario Responsabile dell’Assistenza Psicologica e Francesco Piero LO IACONO Responsabile della comunicazione e dell’attività informativa e moderatore del convegno.

Il Presidente dell’U.C.I., Mario SERPILLO, ha quindi evidenziato l’esigenza di maggiore attenzione da parte delle Istituzioni al tema della sicurezza nazionale, come presupposto allo sviluppo delle attività economiche.

Gli aspetti della copertura assicurativa e, segnatamente, della tutela legale sono stati trattati dal Dr. Gianfranco CAVARRETTA della Cattolica Assicurazioni.

Nel corso del convegno è stato anche toccato il tema dei diritti umani con l’intervento della Dr.ssa Elisabetta ZAMPARUTTI dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino”.

Gli aspetti normativi afferenti la difesa dell’economia imprenditoriale dall’aggressione da parte di organizzazioni criminali sono stati illustrati dal Presidente dell’Associazione antiracket “Contra”, Dr.ssa Valeria GRASSO.

L’avv. Roberto SCIASCIA è poi intervenuto sulla tutela delle forze dell’ordine e nel confronto tra le Istituzioni e le esigenze degli Operatori di Polizia.

Il convegno ha voluto sottoporre all’attenzione del mondo politico l’importanza del dialogo interistituzionale per garantire ai Cittadini una sicurezza integrata, mediante la riqualificazione delle aree degradate e con il miglioramento del tenore e della qualità di vita delle Comunità.

Il SIC, al termine del convegno, ha voluto ringraziare per la partecipazione il Gen. Emanuele De Santis, intervenuto in rappresentanza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il convegno ha gettato le basi per un rinnovato impegno di collaborazione interistituzionale. L’auspicio è che si giunga alla creazione di tavoli tecnici permanenti in cui studiare gli interventi da attuare per accrescere la Sicurezza.

