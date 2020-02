Coronavirus, dopo il primo contagio altri 23 militari in quarantena: l’epidemia colpisce l’esercito

Le Forze armate sono in prima linea per contrastare l’emergenza Coronavirus. E dopo il caso del militare del Secondo reggimento Genio pontieri di Piacenza, operatore della sala operativa di Strade sicure al raggruppamento Lombardia di Milano, risultato infetto e oggi ricoverato all’ospedale di Cremona, è scattata sui commilitoni un’indagine epidemiologica.

Sono state individuate una cinquantina di persone che erano venute a contatto con lui. Di queste 23 sono contatti di prossimità, ovvero coloro che sono stati più vicini al malato. Quattro sono in isolamento preventivo a casa loro perché erano già in licenza. Altri 19 sono sotto vigilanza sanitaria in caserma o ai loro indirizzi di residenza. I tamponi effettuati hanno dato per loro risultati negativi. Altri 27, ovvero i contatti occasionali, sono stati sottoposti a misurazione con il termoscanner.