Consegnato all’Esercito Italiano il primo Aw169, l’elicottero da addestramento di Leonardo

Aw169 Luh è un elicottero bimotore leggero che andrà a sostituire i modelli più anziani ancora in utilizzo presso le nostre forze armate, come l’A109, l’Ab206, l’Ab205, l’Ab212 e l’Ab412, così da rispondere all’evoluzione dei requisiti operativi e beneficia di una catena logistica più efficiente essendo basata su un unico nuovo tipo.

Realizzato partendo dalla base dell’Aw169M, presenta una configurazione multiruolo avanzata dotata di sistemi di volo e di missione dedicati, come un sistema avanzato di comando, controllo e comunicazione per garantire la piena interoperabilità con altri assetti in ambito Nato. Leonardo ha già consegnato il primo dei due elicotteri Aw169 destinati all’addestramento dei piloti dell’Esercito Italiano e nei prossimi mesi provvederà a consegnare il secondo.

«Siamo lieti di celebrare con l’Esercito Italiano la consegna del loro primo Aw169 in configurazione da addestramento come primo importante elemento di supporto in vista dell’attuazione del nuovo e più ampio programma Luh», ha dichiarato Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Elicotteri. «Tale programma rappresenterà certamente l’inizio di una nuova era per capacità, supporto tecnico, flessibilità e interoperabilità nella categoria degli elicotteri leggeri. Il nuovo programma si avvale dei molti decenni di collaborazione di successo e continuo scambio di informazioni con la Forza Armata, volto a comprendere appieno le mutevoli esigenze operative e come affrontarle attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Siamo impegnati a sostenere l’Esercito Italiano per fare in modo che possa trarre il massimo beneficio dai nuovi elicotteri».