Concertazione Previdenziale in Marina: COCER Chiede Maggiore Coinvolgimento

Il Co.Ce.R. della Marina Militare ha recentemente deliberato su una questione che tocca i fondamenti della previdenza per il personale del comparto difesa e sicurezza in Italia. Il COCER ha evidenziato la necessità di coinvolgere maggiormente le parti sociali, inclusi i Co.Ce.R. stessi, nel processo di definizione delle politiche previdenziali.

Contesto Legislativo

La delibera del COCER si inserisce in un contesto normativo complesso. Fa riferimento alla Legge 234 del 30 dicembre 2021, artt. 95, 96 e 97, e alla bozza della legge di bilancio, che al momento è in fase di approvazione. Particolare attenzione è stata rivolta all’art. 65 bis, commi 4-5, che riguardano la previdenza e gli stanziamenti economici a tal proposito.

Criticità Evidenziate

Una delle principali criticità sollevate dal COCER riguarda la mancanza di coinvolgimento delle parti sociali, tra cui i Co.Ce.R., nelle decisioni relative alla previdenza del personale militare. Tale mancanza di coinvolgimento è vista come un ostacolo significativo alla realizzazione di un sistema previdenziale equo e rappresentativo delle esigenze di chi opera nel settore della difesa.

Urgenza di Soluzioni

Il COCER sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni alle problematiche previdenziali del personale del comparto difesa e sicurezza. Questa urgenza è stata riconosciuta anche dal Presidente del Consiglio, Meloni, durante l’incontro con i Co.Ce.R. e sindacati di polizia lo scorso 16 novembre.

La Delibera

Di fronte a questa situazione, il COCER Marina ha deliberato:

1. Esprimere l’auspicio che il provvedimento in esame venga emendato per garantire la partecipazione delle parti sociali e dei Co.Ce.R.

2. Dichiarare la disponibilità dei membri del Consiglio a partecipare attivamente alle procedure di concertazione in materia previdenziale.

3. Inviare la delibera alle Commissioni Difesa di Camera e Senato, al Ministro della Funzione Pubblica e al Ministro della Difesa.

L’approvazione unanime di questa delibera riflette una forte volontà di collaborazione e dialogo tra le parti. La richiesta del COCER di un maggiore coinvolgimento nelle politiche previdenziali è un passo significativo verso un sistema più inclusivo e rappresentativo delle esigenze di chi serve il paese in ambito militare. Resta da vedere come le istituzioni risponderanno a questa sollecitazione.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI