Il capo dell’Agenzia europea per la difesa appoggia l’idea di un commissario europeo per la difesa

Il capo dell’Agenzia europea per la difesa, Jiří Šedivý, ha appoggiato l’idea di una futura Commissione europea che includa un commissario europeo per la difesa in un’intervista rilasciata a Euractiv Czechia giovedì.

Secondo Šedivý, l’attuale assetto della Commissione europea non riflette i recenti sviluppi dell’agenda dell’UE in materia di difesa.

“Beh, posso immaginarlo molto bene (l’istituzione di un commissario UE per la difesa). Perché in realtà l’attuale assetto risale a una situazione storica molto diversa”, ha commentato Šedivý.

Ha sottolineato che l’agenda della difesa è attualmente suddivisa tra due Commissari con ampi portafogli.

Il vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell, che è anche il capo ufficiale dell’Agenzia europea per la difesa, si destreggia tra un’ampia gamma di responsabilità, dalla diplomazia dell’UE alla politica di difesa e sicurezza. Un’altra parte dell’agenda dell’UE in materia di difesa – l’industria – è inclusa nel portafoglio del Commissario Thierry Breton, responsabile del mercato interno.

“Nella situazione attuale, in cui l’UE sta iniziando a profilarsi molto di più nel settore della difesa, anche se ciò non significa l’ambizione di sostituire la NATO nella difesa collettiva, penso che sarebbe sensato unire queste attività sotto un unico commissario”, ha detto Šedivý nell’intervista.

Alla domanda sulle sue ambizioni, Šedivý non ha esitato ad assumere un ruolo nella prossima Commissione dell’UE, qualora si presentasse l’opportunità dopo le elezioni europee del 2024.

Il governo ceco dovrebbe nominare una nuova figura nell’esecutivo dell’UE, poiché l’attuale commissario ceco, Věra Jourová, sta svolgendo il suo secondo mandato ed è strettamente legata al precedente governo.

Secondo Šedivý, la Repubblica Ceca potrebbe ottenere un portafoglio forte – come quello della difesa e della sicurezza – nella prossima Commissione UE, poiché ha “un’ottima reputazione per il sostegno all’Ucraina” e ha avuto una presidenza del Consiglio dell’UE di grande successo nella seconda metà del 2022.

“Penso anche che sia giunto il momento che qualcuno della nostra regione ricopra questa posizione”, ha detto, riferendosi al fatto che il ruolo di Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza – creato dal Trattato di Lisbona nel 2009 – è stato finora ricoperto da politici spagnoli, italiani e britannici e che l’Europa centrale e orientale vorrebbe essere rappresentata nel prossimo mandato.

