Commando armato assalta portavalori con bombe e kalashnikov

E’ successo nel Barese. La banda composta da almeno 10 persone.

Un commando armato, composto da almeno dieci persone, ha assaltato un portavalori, che viaggiava sulla Strada statale 96 all’altezza di Grumo Appula (Bari). Secondo quanto si apprende, il colpo è riuscito e sarebbe stato sottratto oltre un milione di euro.

I banditi hanno fatto esplodere due bombe carta e diversi colpi d’arma da fuoco da più armi da guerra, presumibilmente dei kalashnikov, per bloccare la marcia del mezzo e minacciare chi era alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio di due Lancia Y e il Fiat Ducato portavalori. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.