Comandante della compagnia cancella il riposo settimanale dopo il turno notturno, esplode la protesta dei carabinieri

Torre del Greco – Una nota firmata dal maggiore comandante della compagnia dei carabinieri di Torre del Greco, ha scatenato un terremoto all’interno della caserma Dante Iovino.

La nota della discordia

Al centro della controversia, la decisione di sacrificare il riposo settimanale dei militari del nucleo operativo radiomobile dopo il turno notturno, per far fronte all’emergenza movida durante i prossimi fine settimana.

La reazione del Nuovo Sindacato Carabinieri

La scelta del maggiore ha suscitato l’immediata reazione del Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) di Napoli, che in una nota ha denunciato la “cattiva gestione del benessere del personale”. Secondo il sindacato, l’ordine di servizio firmato dal maggiore è “allarmante” e mette a rischio la salute e il benessere dei carabinieri, costretti a un vero e proprio tour de force estivo.

“Le preoccupazioni dei nostri iscritti riguardano la totale indifferenza del firmatario di quell’ordine di servizio riguardo al benessere dei propri uomini”, si legge nella nota del Nsc di Napoli. “Un benessere ignorato, se non addirittura annullato, in ragione della garanzia di un astratto intervento operativo sulle aree interessate dalla movida stagionale”.

Un j’accuse fermo e diretto

Un j’accuse fermo e diretto, accompagnato da parole pesanti come macigni all’indirizzo dell’ufficiale catapultato dalla tranquilla Senigallia alla “trincea” della provincia di Napoli: “Ci troviamo nuovamente di fronte a un episodio di cattiva gestione delle idee e del benessere del personale. Ciò solleva dubbi sulla preparazione dei dirigenti dell’Arma dei carabinieri e sulla loro conoscenza in materia di leggi e regolamenti”.

Scontro tra NSC e Comando Carabinieri Campania

Non è la prima volta che NSC si trova a denunciare problematiche relative all’Arma dei Carabinieri in Campania. Pochi giorni fa, infatti, il Nuovo Sindacato Carabinieri ha denunciato l’ostruzionismo del Comando Legione Carabinieri della Campania, che ha negato l’accesso alla caserma di Nocera Inferiore per verificare le condizioni di lavoro, diritto previsto per legge evidenziando tensioni tra comandi territoriali e sindacati militari, con la Campania come caso problematico rispetto al resto d’Italia.

