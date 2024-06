Polizia di Stato in Lutto: L’Ultimo Saluto al Vice Sovrintendente Carmine Cicchiello

Ieri è purtroppo venuto a mancare Carmine Cicchiello, vice sovrintendente della Polizia di Stato originario di Rionero in Vulture. Carmine, che aveva 54 anni, prestava servizio presso la Questura di Potenza e aveva dedicato la sua vita alla Polizia sin dal 1990. Lascia due figli che, insieme alla famiglia e alla comunità, piangono la sua prematura scomparsa.

Carmine Cicchiello: Un Uomo Giusto, di Cuore e Professionale

Carmine Cicchiello era conosciuto non solo per il suo impegno nella Polizia di Stato, ma anche per i valori che incarnava nella vita quotidiana. Coloro che lo conoscevano lo descrivono come “una persona giusta e di cuore, riservata e professionale, ben voluto da tutti”. Il titolo di Cavaliere della Repubblica, di cui era stato insignito, testimonia il suo impegno civico e la sua dedizione al bene della collettività.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Rionero in Vulture. Amici, colleghi e conoscenti lo ricordano come una persona sempre disponibile, un professionista serio e un amico fedele.

La Famiglia Richiede Opere di Bene in Memoria dello Spirito Generoso di Carmine

La famiglia ha richiesto di non inviare fiori, ma di compiere opere di bene in sua memoria, un gesto che riflette pienamente lo spirito generoso di Carmine. Hanno anche espresso il desiderio di evitare le condoglianze in chiesa, preferendo dedicare il momento del funerale alla preghiera e al raccoglimento.

La scomparsa di Carmine Cicchiello è una grave perdita per la sua famiglia, gli amici e l’intera comunità di Rionero in Vulture. Il suo esempio di vita resterà un faro per tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato. In questo momento di dolore, la comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha dato tanto alla sua famiglia e al suo paese.