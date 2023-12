Coalizione anti Houthi nel Mar Rosso, Italia partecipa la fregata Fasan

L’escalation degli attacchi Houthi nello Yemen, con il sostegno dell’Iran, ha portato alla formazione di una nuova coalizione marittima multinazionale, guidata dall’esercito americano, per garantire la sicurezza nel Mar Rosso e nelle aree circostanti. Questa alleanza, denominata Operazione Prosperity Guardian, segna un significativo sforzo internazionale per contrastare le minacce alla navigazione commerciale e alla stabilità regionale.

Le Forze Coinvolte

La portaerei statunitense Eisenhower e il suo gruppo d’attacco Ike Carrier, già posizionati nel Golfo di Aden, rappresentano una componente chiave della coalizione. Altre nazioni, come Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna, contribuiscono con le loro forze navali, dimostrando un impegno concreto nella lotta contro gli attacchi Houthi. Tra le unità significative si annoverano il cacciatorpediniere Type 45 della Royal Navy HMS Diamond, la fregata francese Languedoc, la USS Laboon (DDG-58) degli USA, e numerose altre navi da guerra.

Il Ruolo dell’Italia

L’Italia gioca un ruolo fondamentale in questa coalizione attraverso l’invio anticipato della fregata europea multi missione ‘Virginio Fasan‘. Questa mossa, annunciata dal Pentagono, sottolinea l’impegno italiano nel garantire la sicurezza nel Mar Rosso, soprattutto in risposta agli attacchi Houthi che minacciano il libero flusso commerciale e la sicurezza marittima.

La Fregata Virginio Fasan

Nel contesto dell’Operazione Prosperity Guardian, l’Italia ha deciso di inviare la fregata Virginio Fasan della Marina Militare, una nave dotata di un’ampia gamma di capacità difensive. Equipaggiata con missili Aster 30 e 15, la fregata garantisce protezione in un raggio di 100 chilometri, un assetto fondamentale per contrastare eventuali minacce nella regione. Composta da un equipaggio di 167 persone, la Virginio Fasan rappresenta un’aggiunta significativa alla flotta già presente nel Mar Rosso.

L’Importanza dell’Intervento Italiano

L’annuncio ufficiale dell’invio della fregata è stato dato in seguito a un videocollegamento tra il ministro alla Difesa italiano, Guido Crosetto, e il capo del Pentagono, Lloyd Austin. La Fasan era inizialmente destinata alla missione antipirateria ‘Atalanta’, ma ora si concentrerà sulla nuova operazione ‘Prosperity Guardian’.

La Risposta agli Attacchi Houthi e le Capacità di Difesa

In risposta agli audaci attacchi degli Houthi, che hanno incluso l’uso di droni, barchini e missili contro navi commerciali, la fregata Fasan sarà dotata di sistemi avanzati per la difesa. Questi includono dispositivi di rilevamento e abbattimento con cannoni e mitragliatori di precisione, nonché jammer per neutralizzare velivoli a guida remota. La nave sarà pronta a intervenire in caso di attacchi a unità della coalizione o a mercantili in transito nella sua area operativa.

L’Importanza Strategica del Mar Rosso

Il Mar Rosso, e in particolare il canale di Bab al-Mandab, rappresenta una via d’acqua cruciale per il commercio internazionale, specialmente per il trasporto di petrolio e gas naturale. La sicurezza in quest’area è di vitale importanza per l’economia globale, come dimostrano i dati sul volume di petrolio e GNL che transitano attraverso questo corridoio.

La Risposta degli Houthi e le Prospettive Future

I ribelli Houthi, che controllano la capitale yemenita Sanaa, hanno dichiarato che le loro operazioni navali nel Mar Rosso sono volte a sostenere il popolo palestinese e non rappresentano una sfida diretta a nessuno. Tuttavia, la loro crescente aggressività e la formazione di questa nuova coalizione suggeriscono un potenziale aumento della tensione nella regione.