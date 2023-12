Usa: il Pentagono lavora allo sviluppo di armi a microonde per la difesa da attacchi con droni

I dispositivi a microonde sono infatti in grado di neutralizzare i dispositivi elettronici che consentono il lancio e la manovra di missili e droni utilizzati sempre più spesso da Hamas, nella guerra contro Israele; dalle milizie filoiraniane attive in Medio Oriente, che da mesi attaccano le truppe statunitensi di stanza nella regione; e dai ribelli yemeniti Houthi, i quali stanno lanciando un numero crescente di droni nei cieli del Mar Rosso. Solo la scorsa settimana, la Marina statunitense ha distrutto 14 droni lanciati dagli Houthi, utilizzati spesso per attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso.

Il lavoro del Pentagono per lo sviluppo di infrastrutture per la difesa da attacchi con droni non è un segreto: il mese scorso, durante un intervento al Centro per gli studi strategici e internazionali, un think tank con sede a Washington, il maggiore generale Sean Gainey ha affermato che “tecnologie basate su energia come le microonde sono quelle su cui vogliamo investire, essendo anche a basso costo”. L’ufficiale dirige un ufficio del dipartimento della Difesa dedicato proprio allo sviluppo della difesa contro i velivoli a pilotaggio remoto.

