CINA SVELA IL SUPER DRONE NAVALE: UN GIGANTE DEI MARI SENZA EQUIPAGGIO

La Cina alza ulteriormente l’asticella nella corsa tecnologica militare presentando il JARI-USV-A, il più grande drone navale mai costruito al mondo. Un colosso del mare che ridefinisce gli standard della guerra navale automatizzata.

UN TRIMARANO FUTURISTICO DA RECORD

Il nuovo drone navale cinese, soprannominato “Orca” o “Killer Tiger”, impressiona per le sue dimensioni titaniche: con le sue 420 tonnellate di dislocamento, 60 metri di lunghezza e 23 metri di larghezza, surclassa nettamente i droni americani Sea Hunter e Sea Hawk. Lo scafo a trimarano dal design avveniristico integra un sistema di lancio verticale per missili e un eliporto a poppa per droni aerei.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Sviluppato dall’Istituto di Ricerca No.716 della CSSC (China State Shipbuilding Corporation), il JARI-USV-A è dotato di sofisticati sistemi radar AESA e propulsione diesel-elettrica dual-mode. L’arsenale include missili a lancio verticale e tubi lanciasiluri, oltre a una probabile stazione d’arma remota retrattile sulla prua.

AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ OPERATIVA

Nonostante sia progettato per operare senza equipaggio, il drone mantiene un piccolo ponte per consentire operazioni manuali in situazioni specifiche, come la navigazione in acque trafficate o le manovre portuali. Una scelta pragmatica che semplifica notevolmente la gestione della nave in scenari complessi.

IMPLICAZIONI STRATEGICHE

Il varo di questa nave-drone segna un punto di svolta nella corsa agli armamenti navali autonomi. La Cina si posiziona come pioniere nel settore, sebbene alcuni esperti si interroghino sull’effettiva efficacia di droni navali così grandi e complessi, che potrebbero diventare essi stessi obiettivi di alto valore strategico.

LA SFIDA ALL’OCCIDENTE

Con questo progetto rivoluzionario, Pechino lancia una chiara sfida tecnologica agli Stati Uniti e ai loro alleati. Il JARI-USV-A rappresenta non solo un’importante evoluzione nella robotica navale, ma anche una dimostrazione della crescente capacità innovativa dell’industria militare cinese.