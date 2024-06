Cina a Taiwan: “Sarete fatti a pezzi se dichiarerete indipendenza”

La tutela della sovranità e dell’integrità territoriale è la “sacra missione” dell’esercito cinese, ha detto Dong, sottolineando che il suo Paese è sempre stato impegnato nella riunificazione pacifica”. “Tuttavia, questa prospettiva è stata minata dagli elementi dell’indipendenza di Taiwan e dalle forze esterne”, ha sottolineato. Il ministro cinese ha puntato l’indice in particolare contro il Partito progressista democratico (Dpp) del presidente taiwanese Lai Ching-te, accusandolo di aver promosso la rescissione dei legami storici e culturali tra le due sponde dello Stretto. Le “forze esterne”, inoltre, “tentano di servirsi di Taiwan per contenere la Cina”. “Cattive intenzioni”, queste, che stanno facendo precipitare la regione in una “situazione pericolosa”, ha concluso Dong.