Cecilia Sala, il punto del ministro degli Esteri, Antonio Tajani: ecco cosa ha detto

La giornalista, fa sapere il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, viene trattata in modo dignitoso. Non sono ancora noti i capi d’accusa.

“Dal giorno in cui Cecilia Sala è stata fermata il governo è al lavoro per cercare di riportarla in Italia. Sala ha parlato due volte con i genitori e ieri ha ricevuto la visita della nostra ambasciatrice in Iran, durata circa mezz’ora. E’ in buona salute e sta in una cella da sola a differenza di Alessia Piperno”. La giornalista, fa sapere il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, viene trattata in modo dignitoso. Non sono ancora noti i capi d’accusa.

“Noi lavoriamo in perfetta sintonia con la famiglia di Cecilia Sala e insieme alla famiglia il governo chiede discrezione e riservatezza per una trattativa che deve essere diplomatica per garantire la sua sicurezza e il suo rientro in Italia”. Così Tajani, in un punto stampa con i giornalisti al Senato, poco prima che venisse licenziata la legge di bilancio.

