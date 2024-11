Caso Vannacci: il Tar non perdona il libro e conferma 11 mesi di sospensione. Cade l’accusa di truffa

Nessuna illegittimità nel provvedimento con il quale il Ministero della Difesa, a fine febbraio scorso, ha disposto la sospensione disciplinare dall’impiego per undici mesi nei confronti del generale, e adesso eurodeputato, Roberto Vannacci, dopo un’inchiesta sulle affermazioni contenute nel suo libro “Il mondo al contrario” diventato un caso editoriale.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto il ricorso proposto dallo stesso Vannacci.

LA DIFESA: L’avvocato annuncia ricorso al Consiglio di Stato

‘’Il Tar ha motivato la decisione considerando l’opera come un intervento di natura politica, che, a suo avviso, giustifica la sanzione applicata dall’amministrazione militare – spiega Carta – Quest’ultima vicenda non è da ritenersi conclusa in quanto sarà presentato appello al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della decisione del Tar, eventualmente, ove necessario, portando la questione all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove si valuterà che la libertà di espressione non solo del Generale Vannacci, ma di tutti i militari italiani meriti un attento vaglio anche in ambito europeo’’.

SVILUPPI PARALLELI: Archiviato il procedimento per truffa militare

Disposta, invece, dal Gip del Tribunale militare di Roma l’archiviazione del procedimento penale militare a carico del generale per il reato di truffa militare.

Nessuna irregolarità nelle indennità di missione

Il giudice, rende noto l’avvocato di Vannacci Giorgio Carta, accogliendo integralmente la richiesta avanzata dalla Procura Militare di Roma. Il procedimento era stato avviato “in riferimento a una presunta truffa sulle indennità di missione legate alla presenza della moglie del Generale in Russia, quando ricopriva la carica di addetto militare presso l’ambasciata d’Italia”, spiega l’avvocato.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI