Difesa Made in Italy: Iveco Defence Vehicles e Leonardo uniscono le forze in una partnership miliardaria

Nuovo Capitolo nell’Industria della Difesa

In una mossa strategica che rafforza il settore della difesa italiana, IDV, il rinomato marchio di Iveco Group specializzato in veicoli militari e di protezione civile, ha siglato un importante accordo preliminare con Leonardo. L’intesa, annunciata l’11 novembre 2024 a Torino, prevede la fornitura di componenti chiave per progetti futuri nell’ambito della joint venture tra Leonardo e Rheinmetall.

Partecipazione Significativa nel Progetto

L’accordo garantisce a IDV una partecipazione compresa tra il 12% e il 15% delle attività totali della joint venture, focalizzata sullo sviluppo e la produzione di veicoli cingolati da combattimento per l’Esercito italiano. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per il rafforzamento dell’industria della difesa nazionale.

Expertise Made in Italy

Le competenze uniche sviluppate da IDV nei suoi stabilimenti italiani giocheranno un ruolo fondamentale nella partnership. L’azienda porterà il suo know-how nei sistemi avanzati di propulsione e trasmissione per veicoli militari, oltre alle tecnologie di protezione altamente specializzate. La collaborazione assicurerà che una parte consistente delle forniture principali rimanga in territorio italiano, valorizzando la manodopera altamente qualificata di IDV.

Prospettive Future

Il nuovo accordo si inserisce in un contesto di crescita significativa per IDV, che nel 2023 ha registrato un portafoglio ordini superiore ai 4 miliardi di euro. Questa partnership strategica non solo consolida la posizione di IDV nel settore della difesa ma rafforza anche la capacità industriale italiana nel comparto militare.

Impatto sul Sistema Paese

L’alleanza tra IDV e Leonardo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra eccellenze italiane, contribuendo al mantenimento di competenze strategiche sul territorio nazionale e al rafforzamento della filiera industriale della difesa. La partnership promette di generare importanti ricadute tecnologiche e occupazionali per il sistema industriale italiano.

