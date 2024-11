Carabinieri: Maresciallo del Reparto Operativo di Pesaro muore a 53 anni per arresto cardiaco

Un improvviso arresto cardiaco ha stroncato la vita del Maresciallo Daniel Petese, 53 anni, in servizio presso il reparto operativo di Pesaro. Il militare è deceduto presso l’ospedale di Rimini, lasciando nello sgomento colleghi, amici e familiari.

Una carriera dedicata alla giustizia

Per oltre 25 anni, Petese ha prestato servizio nel reparto operativo di Pesaro, distinguendosi per professionalità e dedizione. Il suo ultimo riconoscimento risale al 2023, quando ricevette un encomio per un’importante operazione contro la ‘ndrangheta che portò alla risoluzione di un caso di omicidio.

Una perdita che lascia il segno

Il Maresciallo lascia la moglie e due figli di 15 e 18 anni. L’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) lo ricorda come “un vero carabiniere, stimato e conosciuto da tutti per la sua lealtà, correttezza e straordinario spirito lavorativo”, sottolineando come fosse diventato un punto di riferimento non solo nel pesarese, ma anche tra i colleghi della Romagna.

La solidarietà si mobilita

I colleghi hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento difficile. L’iniziativa ha già raccolto numerose adesioni, testimoniando il profondo legame di stima e affetto che univa Petese alla comunità dell’Arma e al territorio che ha servito con dedizione per tanti anni.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI