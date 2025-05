Cerca di rapinare una coppia, rapinatore aggredito, pestato e accoltellato dalle vittime: è in fin di vita

Un giovane di 21 anni è stato ricoverato nella notte nell’Ospedale del Mare, con ferite da taglio, in pericolo di vita: la ricostruzione è ancora in corso, ma si tratterebbe di un rapinatore aggredito dalle vittime. I fatti, su cui indaga la Polizia di Stato, si sono svolti a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Il giovane si trova nel reparto di Rianimazione, nella colluttazione sarebbe comparsa anche una pistola ma le ferite riportate sarebbero riconducibili a coltellate.

Il 21enne, secondo quanto fino ad ora accertato dagli agenti, avrebbe messo a segno una prima rapina, portando via lo scooter a un ragazzo.

Avrebbe poi preso di mira una coppia ma in questo caso il giovane avrebbe reagito e avrebbe ingaggiato con lui una colluttazione. Nel frattempo i due sarebbero stati raggiunti dalla vittima della prima rapina. Il 21enne sarebbe stato quindi picchiato da entrambi. Ancora da stabilire le responsabilità e chi abbia sferrato le coltellate.

