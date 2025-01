Con auto rubata scappano dalla polizia, agente investito: grave in codice rosso

Un poliziotto investito da un’auto risultata rubata. L’agente è stato trasportato all’ospedale di Tor Vergata, in codice rosso. Una persona succesivamente fermata. Questo quanto avvenuto nella mattinata di giovedì 30 gennaio, tra le strade del quartiere Torre Angela, zona est della città.

A bordo dell’auto rubata investe poliziotto

Il furto dell’auto, una Lancia Ypsilon. E poi la segnalazione ricevuta dalla polizia tramite gps, che ha indicato la presenza della macchina nei dintorni di un ufficio postale. Quando sono sopraggiunte le volanti, il mezzo è partito a tutta velocità, speronando altri veicoli in sosta. E, in quei frangenti, uno degli agenti è stato investito.

Fermato a bordo dell’auto rubata

Uno persona è stata poi fermata dalla polizia all’altezza di via Rodolfo Fumagalli. L’agente rimasto ferito è stato accompagnato in ospedale: dalle prime informazioni raccolte non verserebbe in pericolo di vita.