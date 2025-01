L’ultimo saluto al carabiniere Luca Russo: lacrime e commozione per il 24enne scomparso prematuramente

ALÌ TERME (ME) – Si sono svolti ieri pomeriggio, nella chiesa di San Rocco di Alì Terme, i funerali del carabiniere Luca Russo, scomparso prematuramente all’età di 24 anni. Il giovane militare, che prestava servizio presso la caserma di Castelletto Sopra Ticino in provincia di Novara, è stato accompagnato nell’ultimo viaggio da una comunità intera, stretta nel dolore attorno alla famiglia Russo Di Blasi.

La cerimonia, iniziata alle 14:30, si è svolta in un clima di profonda commozione, con il paese che ha osservato il lutto cittadino proclamato dall’amministrazione comunale. Il sindaco Tommaso Micalizzi, interpretando il sentimento collettivo, aveva espresso nei giorni scorsi il cordoglio della comunità aliese per questa tragica perdita.

Particolarmente toccante il messaggio dell’istituto comprensivo locale, dove Russo aveva compiuto i suoi studi, che ha ricordato il giovane carabiniere come un ex alunno modello. La comunità scolastica si è unita al dolore della famiglia, testimoniando come il ricordo di Luca resti vivo tra i banchi dove ha mosso i primi passi della sua formazione.

La figura del giovane carabiniere, stimato e benvoluto sia nella sua terra d’origine che nella comunità novarese dove prestava servizio, lascia un vuoto incolmabile nella memoria di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e professionali.

