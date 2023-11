Carabinieri e il Benessere del Personale: Dall’Accoglienza degli Animali nelle Foresterie alle Iniziative di Assistenza e Sostegno

L’Arma dei Carabinieri è impegnata non solo nelle sue molteplici attività istituzionali ma anche in importanti compiti di natura sociale e solidaristica. Oltre alla sua primaria missione di difesa e sicurezza, l’Arma svolge un ruolo delicato nei settori dell’assistenza e della previdenza, mirando a supportare sia i militari in servizio che le loro famiglie. In questo contesto, l’Ufficio Assistenza e Benessere, attualmente guidato dal Colonnello Cosimo Fiore, emerge come un fulcro di queste iniziative, offrendo soluzioni innovative e di supporto per il personale dell’Arma. Di recente, l’Ufficio ha introdotto due iniziative che rispecchiano questa tendenza: l’ammissione degli animali da compagnia nelle Foresterie e il progetto “Genitori & Figli” per i padri separati.

Accoglienza degli Animali da Compagnia nelle Foresterie dell’Arma dei Carabinieri

Una delle recenti iniziative lanciate dall’Ufficio Assistenza e Benessere è l’ammissione degli animali da compagnia nelle Foresterie dell’Arma dei Carabinieri. La circolare, frutto di un lavoro meticoloso dell’Ufficio, stabilisce chiare linee guida: A partire dal 18 dicembre, sarà autorizzato l’accesso di cani fino a 25 Kg e gatti, rispondendo così alle crescenti esigenze del personale di avere al proprio fianco i propri animali domestici. La circolare, curata nel dettaglio, prevede l’assegnazione di almeno una stanza per struttura, l’applicazione di una maggiorazione forfettaria per le pulizie straordinarie e la compilazione di un modulo specifico da parte dei proprietari degli animali. Questa iniziativa non solo migliora la qualità della vita del personale e delle loro famiglie, ma sottolinea anche l’importanza crescente che gli animali hanno nella società odierna.

Supporto ai Padri Separati con il Progetto “Genitori & Figli”

Parallelamente, il progetto “Genitori & Figli” si rivolge ai carabinieri separati o divorziati. L’obiettivo del progetto è di offrire soluzioni pratiche e concrete per aiutare i genitori separati o divorziati a preservare e rafforzare il loro rapporto con i figli. In un contesto dove le responsabilità professionali e le sfide personali possono creare barriere, “Genitori & Figli” si propone come un ponte verso la continuità affettiva e l’armonia familiare.

Per accedere a questo programma, i militari interessati possono trovare dettagliate informazioni sulle modalità di iscrizione, sui servizi offerti e sui requisiti necessari sul portale interno dell’Arma o contattando direttamente l’Ufficio Assistenza e Benessere. La partecipazione al progetto è facilitata da procedure semplici e da un approccio che pone al centro il benessere del personale e delle loro famiglie.

Il lavoro svolto dall’Ufficio Assistenza e Benessere, sotto la guida del Colonnello Fiore, evidenzia un modello di gestione inclusivo e all’avanguardia. Attraverso queste iniziative, l’Arma dei Carabinieri non solo rafforza il legame con il proprio personale, ma si afferma come un esempio di come le istituzioni possano e debbano evolversi per rispondere alle esigenze in continua trasformazione della società.

Attività dell’Ufficio Assistenza e Benessere

L’Ufficio Assistenza e Benessere dell’Arma dei Carabinieri svolge una gamma ampia di attività vitali per il benessere del personale e delle loro famiglie. Questo include la concessione di sussidi ai militari che vivono momenti di bisogno, spesso dovuti a eventi imprevisti e di varia natura. Inoltre, l’Ufficio provvede all’elargizione di contributi per l’assistenza medica, sia in Italia che all’estero, e alla stipulazione di polizze assicurative importanti per la tutela del personale. Tra queste, figurano polizze per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di € 750.000, e per la tutela legale, coprendo le spese di difesa in procedimenti penali legati al servizio, fino a un massimale di € 45.000.

Oltre a questi aspetti più “tecnici”, l’Ufficio organizza anche attività più orientate al benessere psicologico e sociale: vacanze studio all’estero per i figli del personale, vacanze estive per famiglie con figli disabili, e varie iniziative ricreative e culturali come viaggi e visite, a beneficio dei militari e delle loro famiglie. Queste iniziative testimoniano l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel fornire un supporto completo e poliedrico al proprio personale.

È importante sottolineare che molte di queste iniziative sono spesso poco conosciute dal personale dell’Arma, rendendo quindi essenziale una loro adeguata pubblicizzazione. È fondamentale che i carabinieri siano pienamente consapevoli delle risorse e dei supporti disponibili, per poterli utilizzare al meglio nei momenti di bisogno. Questi progetti e tutte le azioni promosse dall’Ufficio Assistenza e Benessere dell’Arma dei carabinieri sono un chiaro segno di come si cerchi di porre la dovuta attenzione alle esigenze del personale, dimostrando che l’attenzione per il dettaglio e la capacità di adattarsi ai cambiamenti non sono solo qualità desiderabili, ma essenziali nella gestione moderna delle risorse umane. Il lavoro del Colonnello Fiore e del suo Ufficio si rivela fondamentale in quest’ottica, segnando un passo importante verso un futuro più inclusivo e consapevole nell’ambito dell’assistenza militare.

