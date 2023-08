Circolare del Comandante Generale: Sostegno ai Carabinieri Separati con il Progetto “Genitori & Figli”

L’Arma dei Carabinieri, da sempre consapevole dell’importanza del ruolo della famiglia, riconosce il valore delle relazioni affettive e dei legami di solidarietà che caratterizzano i rapporti all’interno della comunità militare, anche quando alcuni vincoli familiari possono essere messi a dura prova, come nel caso di separazione o divorzio tra i genitori. Per questo motivo, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, ha emanato una circolare per presentare il progetto “Genitori & Figli”, un’iniziativa finalizzata a sostenere il personale separato e divorziato che desideri incontrare i propri figli minori presso la località di servizio o altrove, facilitando eventuali difficoltà organizzative ed economiche.

Scopo del Progetto

Il progetto “Genitori & Figli” mira a supportare il personale separato e divorziato dell’Arma dei Carabinieri, fornendo soluzioni pratiche e logistiche per consentire l’incontro con i figli minori. L’iniziativa offre opportunità di alloggio presso le Foresterie dell’Arma, quando disponibili, durante determinati periodi indicati nel “Piano Genitoriale”. Inoltre, durante i turni estivi e invernali coincidenti con le ferie e le vacanze scolastiche, il progetto offre l’opportunità di soggiornare nei Centri Ricreativi di Merano, Bressanone e Ischia, con il costo del soggiorno sostenuto parzialmente dall’Arma dei Carabinieri.

Modalità Esecutive

Il progetto “Genitori & Figli” sarà avviato in via sperimentale dal 16 settembre dell’anno corrente, al fine di valutarne l’efficacia e raccogliere ulteriori elementi utili per lo sviluppo futuro. Il personale separato e divorziato interessato può aderire al progetto seguendo le seguenti modalità esecutive:

1. Per il soggiorno presso le Foresterie dell’Arma: I militari potranno prenotare il soggiorno tramite il portale “Leonardo” nell’area “Servizi” / “Foresterie On-Line”. Successivamente, dovranno inviare la documentazione per richiedere il rimborso del 50% delle spese sostenute. Nel messaggio, devono specificare le coordinate bancarie per ricevere l’accredito dell’importo.

2. Per il soggiorno presso i Centri Ricreativi dell’Arma: Il personale interessato deve inviare un’email con un’istanza di adesione al progetto “Genitori & Figli”. Nella richiesta, bisogna indicare il turno di interesse, e in caso di disponibilità, verrà concesso il pagamento del 50% delle spese di soggiorno. Nel caso in cui pervengano più richieste per le stesse date, verranno applicati criteri di valutazione che terranno conto di fattori come la precedente partecipazione al progetto, l’ordine di arrivo delle istanze, il numero dei figli e le eventuali disabilità.

Attenzione verso il personale separato

Il progetto “Genitori & Figli” promosso dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, rappresenta un importante passo avanti nell’attenzione verso il personale separato e divorziato, fornendo soluzioni pratiche per mantenere i legami familiari anche in situazioni difficili. Questa iniziativa dimostra il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel riconoscere e valorizzare l’importanza della famiglia e delle relazioni affettive all’interno della comunità militare.

Cosa aspetti?

