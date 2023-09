Carabinieri Forestali, si passa dalle “Stazioni” ai “Nuclei”. Ecco i motivi del cambiamento

Il panorama dell’Arma dei Carabinieri sta attraversando un processo di riforma e innovazione che sta ridefinendo il modo in cui vengono affrontate le sfide legate alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali in Italia. Uno dei cambiamenti più significativi è rappresentato dalla trasformazione delle “Stazioni Carabinieri Forestale” nei nuovi “Nuclei Carabinieri Forestale”, una mossa finalizzata a valorizzare le capacità tecniche e investigative dei militari coinvolti e ad eliminare potenziali fonti di confusione nei territori in cui operano.

A guidare questo processo di cambiamento è stato il Generale Marzo, comandante dell’Arma Forestale fino alla fine di luglio, il quale ha colto l’importanza di adeguare il nome delle unità alle specificità delle attività svolte. La decisione di rinominare le “Stazioni Carabinieri Forestale” in “Nuclei Carabinieri Forestale” è stata accolta con entusiasmo da parte degli addetti ai lavori e dalla comunità, poiché riflette in modo più preciso la natura delle operazioni condotte da questi militari.

Il Ruolo Cruciale dei Nuclei Carabinieri Forestale nella Tutela Ambientale

Una delle principali ragioni di questa modifica è la volontà di sottolineare che i Nuclei Carabinieri Forestale non si limitano semplicemente a presidiare le aree verdi e a garantire la sicurezza ambientale, ma sono impegnati in una vasta gamma di compiti tecnici ed investigativi. Queste unità si occupano, ad esempio, di investigare sui reati ambientali, di monitorare la fauna e la flora, di effettuare operazioni di controllo sul territorio per prevenire il bracconaggio e il disboscamento illegale, e di promuovere la sensibilizzazione ambientale nelle comunità locali.

Inoltre, la decisione di cambiare il nome delle unità ha anche l’obiettivo di risolvere una potenziale fonte di confusione, specialmente nei comuni in cui operavano sia una “Stazione Carabinieri Forestale” sia una stazione dell’Arma territoriale. Questo cambiamento dovrebbe semplificare la distinzione tra le due e garantire una maggiore chiarezza nelle operazioni sul campo.

Un altro aspetto degno di nota è che il grado del carabiniere che guida il Nucleo Carabinieri Forestale non sarà più necessariamente di maresciallo. Questo apre la porta a una maggiore flessibilità nell’assegnazione delle responsabilità all’interno di queste unità, permettendo così anche ad altri ruoli di guidare i nuclei in base alle loro competenze e esperienze.

Una Scelta in Linea con la Priorità di Tutelare l’Ambiente: Il Contesto della Modifica Costituzionale

La scelta del Comando Generale dell’Arma di rinominare le unità forestali arriva sei anni dopo la riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, una mossa che ha consolidato e potenziato le risorse dedicate alla tutela ambientale in Italia. Questa decisione si inserisce in un contesto in cui la salvaguardia delle risorse naturali è diventata una priorità cruciale. Lo conferma la recente modifica dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, che ha inserito la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali, riconoscendo così l’importanza vitale di preservare il patrimonio naturale non solo per l’attuale generazione, ma anche per le generazioni future.

