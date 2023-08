1,07 euro: il valore del buono Colazione per le Forze dell’Ordine alla Mostra di Venezia, neanche il costo di un Caffè

Nel contesto del Festival del Cinema di Venezia, un’importante discussione ha preso vita riguardo all’alimentazione del personale delle Forze dell’Ordine impiegato in servizio durante l’evento. L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri ha sollevato una serie di questioni critiche attraverso una lettera aperta indirizzata ai ministri competenti e al Comandante Generale della Guardia di Finanza. Il nucleo centrale della problematica riguarda l’assegnazione di un buono del valore di €1,07 per la colazione obbligatoria del personale, alla luce delle attuali disposizioni normative.

Il Dilemma del Buono Colazione: Controversie e Cifre

Secondo quanto riportato dall’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), il personale delle Forze dell’Ordine in servizio per mantenere l’ordine pubblico durante il festival è obbligato a consumare i pasti forniti dall’amministrazione e a alloggiare nelle strutture messe a disposizione. In particolare, per la colazione, è previsto un buono del valore di appena €1,07, una cifra che l’USIF ritiene inadeguata considerando i costi reali dei pasti e il contesto veneziano, noto per i suoi prezzi elevati. Inoltre, il sindacato ha sottolineato che tale buono non corrisponde nemmeno al costo di un caffè medio.

L’USIF ha evidenziato l’urgente necessità di garantire al personale delle Forze dell’Ordine condizioni logistiche adeguate, inclusi alloggi e ristorazione di qualità, che permettano un adeguato riposo e recupero psico-fisico. Inoltre, l’organizzazione sindacale ha chiesto una revisione delle risorse finanziarie assegnate per i pasti, sottolineando che gli importi attuali sono rimasti immutati dal 2009 e fissati a 7 euro.

L’Importanza del Supporto alle Forze dell’Ordine

La questione sollevata dall’USIF apre una riflessione più ampia sul valore e sull’importanza dell’alimentazione del personale impegnato in compiti di ordine pubblico durante eventi di grande portata come il Festival del Cinema di Venezia. Questo dibattito non solo mette in luce le sfide logistiche e finanziarie connesse a tale aspetto, ma evidenzia anche l’importanza di garantire il benessere e la salute dei professionisti che lavorano per assicurare la sicurezza e la riuscita di eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

In conclusione, il confronto sulla quantità e la qualità dell’alimentazione offerta alle Forze dell’Ordine durante il Festival del Cinema di Venezia richiama l’attenzione su questioni di benessere, giustizia economica e valore del lavoro svolto da chi opera dietro le quinte per garantire la riuscita di eventi di tale portata.

