Chi è Andrea De Gennaro, nuovo comandante generale della Guardia di Finanza

Sarà Andrea De Gennaro il nuovo comandante della Guardia di Finanza. Il consiglio dei ministri ha ufficializzato la nomina dell’ex capo della polizia che subentrerà a Giuseppe Zaffarana. Nato a Roma nel 1959, sposato e padre di tre figli, Andrea De Gennaro è il fratello dell’ex capo della polizia Gianni e ha 63 anni. Ha trascorso l’intera carriera nella Guardia di Finanza, corpo nel quale ha mosso i primi passi dopo l’accademia con il grado di Tenente al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Genova, dove ha assunto il Comando della Sezione Antidroga fino al 1984. Tra gli altri incarichi che ha ricoperto c’è stato quello alla sezione “Dogane e Monopoli” della Polizia Tributaria di Roma, e aiutante in campo di un Generale ispettore a Napoli e Roma. Ha inoltre ricoperto il ruolo di capo ufficio delle “Relazioni Internazionali” al secondo reparto del Comando Generale a Roma ed è stato , Comandante Provinciale di Bergamo, oltre che Comandante del Nucleo Regionale Polizia Tributaria “Toscana” di Firenze. Tra le altre mansioni svolte c’è quella di Comandante provinciale di Roma e Regionale della Toscana, oltre che dell’Interregionale dell’Italia Meridionale, con sede in Napoli. Attualmente Andrea De Gennaro è Comandante Interregionale dell’Italia Centrale.

Chi è Andrea De Gennaro il nuovo capo della Guardia di Finanza

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza economico finanziaria, De Gennaro, titolato ‘Corso Superiore di Polizia Tributaria’, ha frequentato anche l’Istituto Alti Studi Difesa e il master di II livello all’Università Bocconi di Milano in Diritto Tributario Internazionale. E’ sposato e ha tre figli.

Quali sono gli incarichi ricevuti

Nell’anno 2003, in occasione del semestre di Presidenza italiano dell’Unione Europea, è stato Presidente del “Gruppo Cooperazione di polizia” al Consiglio Europeo. Ha ricoperto il ruolo membro della delegazione italiana presso l’Unione Europea per la predisposizione dei regolamenti applicativi della Convenzione Europol nonché del Comitato Direttivo del progetto “PHARE/Riciclaggio”, sempre della Commissione Europea. Dal mese di giugno 2017 è Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza Finanzieri.

