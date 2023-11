Carabinieri Forestali assenteisti, il colonnello indagato per non aver vigilato

In una vicenda intricata che ha coinvolto il comando dei carabinieri forestali di Torino, il colonnello comandante, come riporta la Stampa, si trova ora sotto indagine. Il caso riguarderebbe accuse di falsificazione e di omissioni nella supervisione di pratiche lavorative.

L’Origine dell’Indagine

L’inchiesta, iniziata in seguito a numerosi esposti ricevuti dal 2021 al marzo 2023, riguarda quattro militari della caserma di Collegno. Sono accusati di aver redatto gli ordini di servizio in modo negligente e inesatto e di aver falsificato gli orari di lavoro. Questo ha portato all’allargamento delle indagini anche ai livelli superiori, in particolare al colonnello che avrebbe dovuto esercitare un controllo adeguato.

Le Accuse Specifiche

Le segnalazioni anonime e non, descrivevano comportamenti anormali di alcuni carabinieri forestali. In particolare, si sostiene che i quattro indagati si attribuissero ore di straordinario non lavorate, certificando di essere in ufficio per attività di controllo del territorio, mentre in realtà si trovavano altrove, impegnati in attività private.

Indagini e Sequestri

Gli investigatori della compagnia di Rivoli e dell’aliquota di polizia giudiziaria della procura di Torino hanno condotto perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, sequestrando dispositivi elettronici per analizzare i dati e verificare le loro dichiarazioni.

Le Difese e le Conseguenze

Gli indagati si sarebbero difesi affermando di aver commesso solo sviste e leggerezze, pur sostenendo di aver svolto il loro lavoro. Oltre alle accuse di falso ideologico e abbandono del posto di lavoro, non è escluso che la Corte dei Conti possa intraprendere azioni legali per danno erariale.

Il Futuro dell’Indagine

Mentre l’indagine prosegue, resta da vedere quali saranno le conseguenze legali e amministrative per i militari coinvolti e per il sistema di supervisione interno ai carabinieri forestali, messo in dubbio da questa vicenda.

