Carabiniere uccise il comandante ad Asso, assoluzione definitiva per vizio totale di mente

Antonio Milia, il brigadiere che il 27 ottobre 2022 uccise il comandante Doriano Furceri nella caserma di Asso, è stato assolto in via definitiva per vizio totale di mente. La decisione chiude il procedimento penale militare sull’omicidio, ma non esaurisce tutte le verifiche sul caso.

Resta infatti un punto cruciale: la magistratura dovrà ancora valutare l’operato della Commissione medico-militare che, pochi giorni prima della tragedia, aveva riammesso Milia in servizio e gli aveva restituito l’arma. È questo l’aspetto che oggi sposta l’attenzione dal solo fatto di sangue alle eventuali responsabilità nel percorso precedente all’omicidio.

Cosa significa l’assoluzione definitiva

La sentenza diventata definitiva stabilisce che Milia non è penalmente responsabile dell’omicidio perché, al momento dei fatti, era affetto da un vizio totale di mente legato a un disturbo delirante.

In termini giuridici, significa che per quell’uccisione non potrà più essere processato né condannato, perché i giudici hanno ritenuto assente la capacità di intendere e di volere nel momento in cui sparò.

È il punto processuale più importante per chi legge la notizia: il procedimento sull’omicidio è chiuso, almeno sotto il profilo della responsabilità penale diretta dell’imputato.

L’omicidio nella caserma di Asso

I fatti risalgono al 27 ottobre 2022, nella caserma dei carabinieri di Asso, in provincia di Como. Secondo la ricostruzione emersa negli atti, Antonio Milia scese dal proprio alloggio di servizio e incontrò il comandante di stazione, il luogotenente Doriano Furceri.

Il brigadiere riteneva che il superiore avesse nei suoi confronti atteggiamenti persecutori. In quel contesto, interpretando un saluto come un gesto di derisione, estrasse la pistola e sparò tre colpi, uccidendo il comandante.

Dopo l’omicidio, Milia rimase per ore barricato all’ingresso della caserma. L’intervento delle squadre speciali dei carabinieri portò poi al disarmo del militare. Durante l’operazione, un altro carabiniere rimase ferito.

Perché il caso non è davvero finito

Dal punto di vista giudiziario, la parte più delicata ora riguarda ciò che accadde prima dell’omicidio. Le sentenze di merito hanno infatti trasmesso gli atti alla procura in relazione all’attività della Commissione medico-militare che aveva dichiarato Milia idoneo al servizio.

Il nodo è rilevante perché, secondo quanto ricostruito nel processo, i primi segnali del disturbo psichico risalivano a oltre un anno prima della tragedia. Nonostante questo, nell’ottobre 2022 il brigadiere sarebbe stato giudicato incondizionatamente idoneo, con conseguente restituzione dell’arma.

È qui che la vicenda assume una portata più ampia. Non riguarda soltanto la responsabilità individuale dell’autore materiale, ormai esclusa per infermità mentale, ma anche l’efficacia dei controlli sanitari e delle procedure interne in un contesto ad altissima sensibilità come quello dell’uso delle armi in servizio.

Il punto centrale: la Commissione che lo riammise in servizio

Nelle motivazioni già emerse nei precedenti gradi di giudizio, i giudici avevano sottolineato una possibile condotta negligente da parte dei medici che avevano valutato la posizione del brigadiere.

L’aspetto più pesante, sotto il profilo pubblico e istituzionale, è proprio questo: se c’erano segnali clinici già evidenti, come fu possibile il rientro in servizio con arma?

La risposta a questa domanda conta più del solo epilogo processuale, perché tocca un tema di interesse generale: la prevenzione del rischio nelle forze dell’ordine, la tutela del personale e la sicurezza di colleghi e cittadini.

Cosa cambia adesso

Sul piano penale militare, la decisione è definitiva e non lascia ulteriori margini sul reato di omicidio contestato a Milia. Ma sul piano degli accertamenti istituzionali e delle eventuali responsabilità collegate, il caso resta aperto.

Le verifiche sull’operato della Commissione medico-militare potrebbero chiarire se ci siano stati errori di valutazione, omissioni o sottovalutazioni nella gestione di un militare che, secondo i giudici, manifestava già segnali di grave alterazione psichica.

È questo il vero sviluppo da seguire nelle prossime fasi: non più il giudizio sull’autore del delitto, ma il controllo sul sistema che lo aveva riammesso al servizio armato.

Perché questa vicenda conta oltre il singolo caso

La storia della caserma di Asso colpisce per la sua gravità, ma ha anche un valore più ampio. Riporta al centro il rapporto tra salute mentale, idoneità al servizio, catena di comando e protocolli di controllo.

Quando un militare viene reintegrato in attività operativa, soprattutto con disponibilità di un’arma, la valutazione sanitaria diventa un passaggio decisivo. Per questo l’assoluzione definitiva per vizio di mente, pur chiudendo un capitolo giudiziario, apre una questione istituzionale e organizzativa che non può essere liquidata come un dettaglio tecnico.

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