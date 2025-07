Carabiniere travolto e ucciso: agli arresti domiciliari il conducente positivo all’alcol test

La sua moto è stata travolta da un’auto e dai controlli è emerso che chi era alla guida non solo non aveva la patente ma era anche ubriaco. È morto così a Bocale (Reggio Calabria) Davide Squillaci, 47 anni.–Davide Squillaci, il carabiniere ucciso da un automobilista ubriaco e senza patente a Reggio Calabria

Squillaci era un carabiniere del reparto scorte. Era fuori servizio, in sella alla sua moto quando è stato colpito da una Toyota Yaris in via Nazionale, periferia sud di Reggio. Squillaci è stato sbalzato sull’asfalto ed è morto. Alla guida della vettura c’era un uomo di 35 anni. Dai controlli è risultato positivo all’alcol test e senza patente di guida da un anno. È stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari.