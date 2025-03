Carabiniere trascinato dall’auto in fuga: sventato il colpo e arrestato il ladro

Un carabiniere è stato trascinato per molti metri dall’auto di un ladro in fuga durante un intervento a Monterchi, riportando ferite con prognosi superiore ai 20 giorni. L’episodio, avvenuto sabato scorso, ha portato all’arresto di uno dei due malviventi mentre il complice è riuscito a dileguarsi, alimentando il clima di tensione già palpabile tra i residenti della Valtiberina.

Cresce l’allarme sicurezza nella provincia aretina

La zona è ormai sotto assedio da parte di bande specializzate in furti in abitazione, come confermato dai numerosi episodi registrati nelle ultime settimane. Proprio per contrastare questo fenomeno in crescita, i Carabinieri avevano organizzato un servizio straordinario di controllo e prevenzione sul territorio. La strada dove si è verificato l’incidente era già stata oggetto di attenzioni da parte dei malviventi in passato, motivo per cui le forze dell’ordine erano particolarmente vigili.

La dinamica dell’intervento e il ferimento del militare

Quando i due ladri, presumibilmente di origine est-europea, hanno colpito le abitazioni di Monterchi nella giornata di sabato 22 marzo, i militari sono intervenuti tempestivamente. Uno dei carabinieri, nel tentativo di bloccare il veicolo usato per la fuga, è stato trascinato per diversi metri dopo aver afferrato la maniglia dello sportello. L’auto delle forze dell’ordine è stata gravemente danneggiata durante l’inseguimento a causa dell’impatto con il veicolo dei malviventi.

Il coraggio dimostrato dal militare ha permesso ai colleghi di bloccare e arrestare uno dei due ladri, che affronterà un processo per direttissima. Nonostante le ferite riportate, l’intervento ha impedito che entrambi i criminali si dileguassero con la refurtiva.

Collegamenti con altri episodi criminali nella zona

Le autorità stanno indagando su possibili collegamenti tra questi fatti e la serie di furti che da tempo affliggono Palazzo del Pero, dove recentemente si è verificato anche un grave episodio di violenza ai danni di Barbara Minucci, una donna in carrozzina. L’ipotesi che si tratti della stessa banda criminale non è da escludere, considerata la vicinanza geografica e il modus operandi simile.

