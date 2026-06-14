Marina di Camerota, carabiniere muore a 32 anni davanti alla fidanzata: dramma sul lungomare nella notte

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Una vacanza spezzata in pochi istanti

Doveva essere una serata di vacanza, una passeggiata sul mare, uno di quei momenti leggeri che l’estate consegna senza fare rumore. Invece, nella notte a Marina di Camerota, si è consumata una tragedia improvvisa e crudele: A.S., carabiniere di 32 anni in servizio presso la stazione di Castrovillari, è morto dopo essersi accasciato al suolo mentre camminava sul lungomare Trieste.

Il giovane si trovava nel Cilento insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Una giornata trascorsa tra mare, relax e convivialità si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in un incubo senza ritorno.

Il malore dopo la mezzanotte sul lungomare Trieste

Secondo quanto emerso, il 32enne stava trascorrendo un periodo di vacanza nel Cilento. Nel corso della giornata aveva passato alcune ore al mare, poi aveva preso parte a un aperitivo nella zona delle Saline di Palinuro, prima di raggiungere Marina di Camerota.

Poco dopo la mezzanotte, durante una passeggiata sul lungomare Trieste, il carabiniere si è improvvisamente sentito male ed è crollato a terra. Un cedimento fulmineo, davanti agli occhi della fidanzata e degli amici, che hanno subito lanciato l’allarme.

I soccorsi e i tentativi disperati di rianimazione

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il giovane militare, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Per A.S. non c’è stato nulla da fare. La morte è arrivata improvvisa, nel cuore della notte, in uno dei luoghi più frequentati della costa cilentana. Una scena straziante, resa ancora più dura dalla presenza delle persone che gli erano accanto fino a pochi istanti prima.

La comunicazione alla famiglia e l’arrivo nel Cilento

La notizia del decesso è stata comunicata ai familiari del carabiniere, che stanno raggiungendo il Cilento. Un viaggio doloroso, quello verso Marina di Camerota, per trovarsi davanti a una tragedia tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

Il giovane prestava servizio presso la stazione dei carabinieri di Castrovillari, in Calabria. Una divisa indossata ogni giorno, una vita ancora piena davanti, spezzata durante una serata che non lasciava presagire nulla.

Le cause della morte: si attende l’esito degli accertamenti

Saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire le cause del decesso. Al momento, secondo le prime ipotesi, la morte sarebbe riconducibile a un improvviso malore.

Nessuna conclusione definitiva, dunque, fino agli esiti degli approfondimenti. Resta però il peso di una vicenda che colpisce per la sua brutalità: un uomo di appena 32 anni, in vacanza con la fidanzata e gli amici, morto all’improvviso durante una passeggiata sul lungomare.

Una comunità scossa dalla tragedia

La notizia ha scosso Marina di Camerota e il territorio cilentano, già segnati dall’arrivo dei soccorsi nella notte e dal dolore di chi ha assistito alla scena. Il lungomare Trieste, solitamente luogo di passeggio e socialità, è diventato per qualche ora il teatro di un dramma muto e feroce.

Una morte che lascia sgomenti, perché arriva senza preavviso e perché strappa alla vita un giovane carabiniere nel pieno della sua esistenza. Una vacanza trasformata in tragedia, una passeggiata diventata l’ultimo passo.

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