Carabinieri Ricevuti in Udienza dal Santo Padre per Celebrare il 80° Anniversario del Sacrificio di Salvo D’Acquisto

16 settembre 2023, Città del Vaticano – Oggi, presso il Vaticano, si è svolto un incontro carico di emozioni e significato, quando i Carabinieri sono stati ricevuti in udienza da Sua Santità, Papa Francesco. Questa straordinaria occasione segna l’80° anniversario del sacrificio eroico del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, insignito postumamente della Medaglia d’Oro al Valor Militare. L’incontro ha riunito personalità di spicco, tra cui il Ministro della Difesa, Gudo Crosetto, il Comandante Generale, Teo Luzi, l’Ordinario Militare, Santo Marcianò, e il fratello del decorato, Alessandro D’Acquisto. Questo evento ha rafforzato il profondo legame tra i valori della Chiesa Cattolica e gli ideali più nobili dell’Arma dei Carabinieri.

Un Legame tra Devozione e Sacrificio

I Carabinieri, noti per il loro servizio dedicato alla difesa della legge e dei cittadini italiani, condividono un legame speciale con la Chiesa Cattolica, un legame che è stato evidenziato in modo straordinario dalla storia di Salvo D’Acquisto.

La Storia di Salvo D’Acquisto: Un Atto di Coraggio Eroico

Salvo D’Acquisto è un’icona dell’altruismo e del coraggio senza pari. Nel 1943, durante i momenti più bui della Seconda Guerra Mondiale, si trovò a dover prendere una decisione angosciosa. Gli fu ordinato di uccidere 22 civili innocenti come rappresaglia per la morte di due soldati tedeschi. Nonostante la pressione insostenibile e la minaccia alla sua vita, D’Acquisto compì un atto eroico: si rifiutò di eseguire l’ordine e scelse di proteggere la vita di quei civili innocenti.

L’Emozionante Incontro con Papa Francesco

L’udienza con Papa Francesco è stata un momento di profonda riflessione e gratitudine per i Carabinieri, che si sono riuniti per onorare il loro compagno caduto e riaffermare il loro impegno verso i valori condivisi tra la Chiesa e l’Arma dei Carabinieri: la sacralità della vita umana, la giustizia e la dedizione al bene comune.

Il Sostegno del Santo Padre

Papa Francesco ha elogiato i Carabinieri per il loro impegno nel difendere questi valori e ha offerto le sue benedizioni per il loro continuo servizio al popolo italiano. Ha sottolineato il profondo legame tra la Chiesa Cattolica e i Carabinieri, un legame forgiato attraverso i sacrifici straordinari di individui come Salvo D’Acquisto.

Mentre i Carabinieri lasciano il Vaticano, lo fanno con un rinnovato spirito di dedizione alla loro missione di servizio e con l’eterna memoria del coraggio di Salvo D’Acquisto, che continuerà a ispirare le generazioni future di Carabinieri mentre proteggono l’Italia e i suoi cittadini.

